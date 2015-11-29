ФНЛ. «Луч-Энергия» обыграла КАМАЗ, «СКА-Энергия» и «Балтика» разошлись миром

В стартовом матче 24-го тура ФНЛ «Луч-Энергия» добилась волевой победы над КАМАЗом – 2:1. В первом тайме команды обменялись быстрыми голами, а во втором – точный удар Михаила Козлова принес коллективу из Владивостока седьмой успех в сезоне, который помог «тиграм» покинуть зону вылета.

В другой встрече дня «СКА-Энергия» и «Балтика» разошлись миром – 1:1.

Чемпионат России. ФНЛ. 24-й тур

Луч-Энергия (Владивосток) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Килин, 15; 1:1 – Славнов, 22 (с пенальти); 2:1 – Козлов, 52.

СКА-Энергия (Хабаровск) – Балтика (Калининград) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Чхапелия, 83; 1:1 – Карасев, 88.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ