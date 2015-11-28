Витсель: «Зенит» играл плохо, это надо признать»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ против «Терека» (1:4).

– Мы очень плохо провели первый тайм. Как мне кажется, не хватило эмоций, и это все определило. А когда ты начинаешь вторую половину при счете 0:2, изменить ситуацию уже непросто. Хотя во втором тайме эмоций было больше, мы старались сделать все, чтобы вернуться, забили гол, но через пару минут пропустили еще один. А с учетом удаления все было кончено.

– Результат справедлив?

– Думаю, да. Когда ты проводишь такой первый тайм, то большего не заслуживаешь. Мы играли плохо, это надо просто признать. Старались забить, знали, что если начнем вторые 45 минут с гола, то сможем вернуться, но тут же пропустили, и все закончилось так, как закончилось.