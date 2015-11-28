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РФПЛ. «Терек» с разгромным счетом победил «Зенит»

28 ноября 2015, 19:23
80

В матче 17-го тура РФПЛ грозненский «Терек» на «Ахмат-Арене» с разгромным счетом 4:1 одолел действующего чемпиона России – питерский «Зенит».

В первом тайме хозяева дважды поразили ворота Юрия Лодыгина, создав хороший задел на победу. В начале второй половины игры бразилец Халк зажег интригу в матче, однако Магомед Митришев, оформивший дубль, тут же ее погасил.

Поставил же жирную точку во встрече Мацей Рыбус, так же сделавший дубль.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Терек (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 4:1 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Митришев, 32; 2:0 – Рыбус, 42; 2:1 – Халк, 54; 3:1 – Митришев, 55; 4:1 – Рыбус, 87.

Терек: Городов, Уциев, Кудряшов, Семенов, Родолфо, Иванов, Маурисио, Адилсон, Рыбус, Айссати (Кадыров, 90), Митришев (Мбенгуе, 77).

Зенит: Лодыгин, Анюков (Ткачук, 81), Ломбертс, Гарай, Смольников (Рязанцев, 60), Витсель, Хави Гарсия, Данни, Шатов (Евсеев, 63), Халк, Дзюба.

Предупреждения: Городов, 41; Кудряшов, 69; Митришев, 73; Хави Гарсия, 80; Иванов, 84; Халк, 90; Маурисио, 90.

Удаление: Евсеев, 71.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит
Комментарии (80)
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Misha78
1448727997
Это просто капец, Терек с победой. Не так страшно проиграть, как поиграть с таким счетом.
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taben
1448728044
Браво хачи! Классно отшлепали бомжей.
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Sviro
1448728726
Всё бывает, но что-то неладно в стане бегающих миллионеров. Мыслями на Мальдивах уже или на Канарах. Доминикана тоже неплохо......Не хоцца месить мяч в такую слякотную погоду...
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gezmagomaev
1448728818
терек сегодня очень хорошо сыграл
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gambler35
1448728828
Это просто праздник какой-то!!!
Ответить
bombardir2705
1448728897
Молодцы!Так их!
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Тазит
1448729059
Терек - это вам не Валенсия какая-нибудь))
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Сармат Ростов
1448729136
Что ни говори, а Терек был хорош!!! Зенит с первых минут не играл на победу. ЛЧ и чемпионат - две разных игры. Грозный - с заслуженной победой!!!
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PNZ1985
1448732095
Поменяйте заголовок! Овцеводы чпокнули бомжей! ))
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санек26
1448746320
ребят кто-то кому-то игру сдал (посмотрите повтор )
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