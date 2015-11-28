РФПЛ. «Терек» с разгромным счетом победил «Зенит»

В матче 17-го тура РФПЛ грозненский «Терек» на «Ахмат-Арене» с разгромным счетом 4:1 одолел действующего чемпиона России – питерский «Зенит».

В первом тайме хозяева дважды поразили ворота Юрия Лодыгина, создав хороший задел на победу. В начале второй половины игры бразилец Халк зажег интригу в матче, однако Магомед Митришев, оформивший дубль, тут же ее погасил.

Поставил же жирную точку во встрече Мацей Рыбус, так же сделавший дубль.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Терек (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 4:1 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Митришев, 32; 2:0 – Рыбус, 42; 2:1 – Халк, 54; 3:1 – Митришев, 55; 4:1 – Рыбус, 87.

Терек: Городов, Уциев, Кудряшов, Семенов, Родолфо, Иванов, Маурисио, Адилсон, Рыбус, Айссати (Кадыров, 90), Митришев (Мбенгуе, 77).

Зенит: Лодыгин, Анюков (Ткачук, 81), Ломбертс, Гарай, Смольников (Рязанцев, 60), Витсель, Хави Гарсия, Данни, Шатов (Евсеев, 63), Халк, Дзюба.

Предупреждения: Городов, 41; Кудряшов, 69; Митришев, 73; Хави Гарсия, 80; Иванов, 84; Халк, 90; Маурисио, 90.

Удаление: Евсеев, 71.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

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