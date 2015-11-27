В «Анжи» отказались от сборов в Турции

Руководство «Анжи» приняло решение последовать рекомендациям РФС и отказаться от проведения зимой учебно-тренировочных сборов в Турции.

«Мы приняли окончательное решение. В Турцию мы не едем. Изначально у «Анжи» там были запланированы два сбора. Вопрос с новым местом сборов в данный момент решается», – заявил генеральный директор махачкалинского клуба Сергей Кораблев.

Напомним, что обострение российско-турецких отношений произошло из-за инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, выполнявшим боевую задачу. Он был сбит ракетой «воздух-воздух» самолетом турецких ВВС F-16 над территорией Сирии.