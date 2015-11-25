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    В «Анжи» готовы отказаться от турецкого сбора

    У "Анжи" был запланирован зимний сбор в Турции, но клуб готов пересмотреть свои планы в связи с рекомендациями РФС.

    «Мы тщательнейшим образом изучаем обстановку и в ближайшее время примем решение. У нас был запланирован сбор в Турции, но теперь мы проводим работу и анализируем ситуацию», - заявил генеральный директор "Анжи" Сергей Кораблев.

    Напомним, что обострение российско-турецких отношений произошло из-за вчерашнего инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, выполнявшим боевую задачу. Он был сбит ракетой "воздух-воздух" турецким самолетом F-16 над территорией Сирии.

    Источник: Р-Спорт

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    25.11.2015 17:01
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