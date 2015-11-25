В «Анжи» готовы отказаться от турецкого сбора

У «Анжи« был запланирован зимний сбор в Турции, но клуб готов пересмотреть свои планы в связи с рекомендациями РФС.

«Мы тщательнейшим образом изучаем обстановку и в ближайшее время примем решение. У нас был запланирован сбор в Турции, но теперь мы проводим работу и анализируем ситуацию», – заявил генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев.

Напомним, что обострение российско-турецких отношений произошло из-за вчерашнего инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, выполнявшим боевую задачу. Он был сбит ракетой «воздух-воздух» турецким самолетом F-16 над территорией Сирии.