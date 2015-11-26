Терехин: «Акинфеев слишком много ошибается для своего уровня»  

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин дал оценку действиям голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева во вчерашнем поединке Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2).

«Что тут можно сказать? Было две ошибки. Первая из них, роковая, была допущена Акинфеевым. В принципе у ЦСКА был шансик забить, но после этой ошибки стало понятно: максимум на что теперь можно рассчитывать – это ничья. Но и ничьей не получилось.

Конечно-же это обидный гол: Акинфеев сам себе его забросил. И забей Тошич с достаточно хорошей комбинации – совершенно не очевидно, как бы тогда эта встреча завершилась. Тут все было до первого гола: кто его забил, тот и получил преимущество.

Акинфеев слишком часто допускает ошибки? Ну бывает. Что тут поделаешь? Это футбол. А делить игры по принципу «важная-неважная» тоже не стоит. Какая игра может быть неважной? В чемпионате все встречи важны. В Лиге чемпионов также. Мне кажется, что вратарь такого уровня, как Акинфеев, допускает слишком много подобных ляпов», – сказал Терехин.

Напомним, что после вчерашней встречи серия Акинфеева, который не может оставить свои ворота сухими в матчах Лиги чемпионов, достигла 36-ти игр.

Последний раз голкипер красно-синих не позволил сопернику отличиться первого ноября 2006-го года во встрече Лиги чемпионов с «Арсеналом», завершившемся нулевой ничьей.