Ибрагимович: «Гвардиола не мужчина»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович поделился своим мнением о тренерах, под руководством которых он выступал на протяжении своей карьеры.

«Что бы ни происходило между мной и Гвардиолой, он фантастический тренер. Но как человек… У меня нет слов. Он не мужчина. Больше мне сказать нечего», – говорит Ибрагимович.

Также швед высказался о Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.

«Анчелотти фантастический тренер и потрясающая личность. Моуринью – умнейший человек, он всегда знает, что ему нужно делать для победы».