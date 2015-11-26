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Ибрагимович: «Гвардиола не мужчина»

26 ноября 2015, 00:14
4

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович поделился своим мнением о тренерах, под руководством которых он выступал на протяжении своей карьеры.

«Что бы ни происходило между мной и Гвардиолой, он фантастический тренер. Но как человек… У меня нет слов. Он не мужчина. Больше мне сказать нечего», – говорит Ибрагимович.

Также швед высказался о Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.

«Анчелотти фантастический тренер и потрясающая личность. Моуринью – умнейший человек, он всегда знает, что ему нужно делать для победы».

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Ибрагимович Златан Моуринью Жозе Анчелотти Карло Гвардиола Хосеп
Комментарии (4)
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Z O D I A C
1448486320
Ты его щупал что ли?
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cska-62
1448488638
"Что бы ни происходило между мной и Гвардиолой, он фантастический тренер. Но как человек… У меня нет слов. Он не мужчина. Больше мне сказать нечего", – говорит Ибрагимович. _________________
____ Златан! А если всё это супруга прочитает? Как ей такие намёки понимать?
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Serjoga
1448519368
Что-то здесь комментарии "в одном направлении"! Все озабоченные?
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