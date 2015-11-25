Траоре: «Победа над «Севильей» крайне важна»

Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Ибрахима Траоре отметил важность победы над «Севильей» в предстоящем матче Лиги чемпионов.

«Победа над «Севильей» для нас крайне важна. Мы преисполнены веры в свои силы, а у «Севильи» неважно идут дела в «примере». Мы играем на своем поле и сделаем все для победы. Нам важно получить путевку в Лигу Европы», – сказал Траоре.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» – «Севилья» состоится в среду, 25 ноября, в 22:45 по московскому времени.