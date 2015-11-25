ЦСКА – «Вольфсбург». Онлайн-трансляция

Сегодня на «Арене Химки» состоится игра 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и немецким «Вольфсбургом».

В гостях «армейцы» никогда не выигрывали у «Вольфсбурга», но в сезоне 2009/2010 московский клуб одолел гостей дома со счетом 2:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Вольфсбург». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 20:00. Не пропустите!