Захави: «Порадуем своих болельщиков в матче с «Челси»

Нападающий «Маккаби« Эран Захави призвал партнеров по команде сосредоточиться на своем прогрессе перед матчем Лиги чемпионов с «Челси».

«У нас есть шанс порадовать своих болельщиков в матче с «Челси». Не потому что «Челси» – слабый соперник, а потому что мы отдадим все силы ради победы. Говорят, в нашем первом матче «Челси» было нелегко. Но при этом мы пропустили четыре гола. Единственное, о чем нам надо думать: мы прогрессируем, и я надеюсь, что мы все это увидим на поле», – считает Захави.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Маккаби» – «Челси» состоится на стадионе «Самми Офер» в Хайфе во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.