Миливоевич: «Матч с «Баварией» – серьезнейшее испытание»

Полузащитник «Олимпиакоса« Лука Миливоевич рассчитывает дать бой одной из сильнейших команд в Европе – «Баварии».

«Мы будем играть с одной из сильнейших команд в Европе, но постараемся добиться чего-то в матче с ней. В Мюнхене проигрывали куда более именитые клубы. Постараемся получить удовольствие от игры. Об этом просил наш тренер. Матч с «Баварией» – серьезнейшее испытание для нас. Мы можем достичь большого успеха и порадовать наших болельщиков», – заявил Миливоевич.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Олимпиакос» состоится во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.