Матич: «У «Челси» достаточно класса»

Полузащитник «Челси» Неманья Матич с оптимизмом смотрит в будущее своей команды, которая пока далека от вершины турнирной таблицы в чемпионате Англии.

«Мы не можем сделать все в один день. Шаг за шагом, игра за игрой мы будем стараться делать максимум для нашего клуба и наших болельщиков. Я уверен, что мы это сделаем. У нас в команде масса прекрасных игроков.

У нас достаточно класса, чтобы играть так же, как в прошлом сезоне. Теперь мы 15-е, и нам нужно это принять. Я уверен, что мы обладаем классом, чтобы выиграть множество матчей до конца сезона. Впереди еще много игр, и, как я сказал, мы не сдаемся», – заявил Матич.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Маккаби» – «Челси» состоится на стадионе «Самми Офер» в Хайфе во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.