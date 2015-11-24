Моуринью: «Нужно понимать разницу между игрой дома и на выезде»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью попросил своих игроков серьезно подойти к настрою на предстоящий матч Лиги чемпионов против «Маккаби» в Хайфе.

«Я говорил с игроками об этом. Я привел им в пример, как мы обыграли «Марибор» со счетом 6:0, а потом поехали в Словению, и отношение к игре оказалось не идеальным. Нужно понимать разницу между игрой дома и на выезде. Надеюсь, они вынесли урок из того опыта.

Для «Маккаби» игра на «Стэмфорд Бридж» была первой в этом сезоне, шел дождь, поле было очень быстрым, да и «Челси» начал игру в высоком темпе и играл действительно хорошо.

Дома для них все сложилось иначе, и результаты матчей с «Порту» и «Динамо» здесь могли быть иными. Это игра проходит не в Тель-Авиве, но они почувствуют поддержку, и для нас все будет гораздо сложнее», – считает Моуринью.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Маккаби» – «Челси» состоится на стадионе «Самми Офер» в Хайфе во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.