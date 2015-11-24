Энрике: «Месси полностью выздоровел, Маскерано с «Ромой» не сыграет»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в преддверии матча пятого тура Лиги чемпионов рассказал о состоянии нападающего Лионеля Месси и защитника Хавьера Маскерано.

«Месси восстановился вовремя, и для нас это большая радость. Теперь мы опять сможем получать удовольствие от игры величайшего футболиста. Он полностью здоров, пребывает в хорошем настроении, а его травма забыта. Ему предстоит вернуть себе физическую и игровую форму, но для этого нужно выходить на поле», – говорит Энрике.

По словам наставника, в игре с «Ромой» не сможет принять участия Маскерано.

«Он пострадал от сильного удара в бедро и завтра играть не будет. Он является ключевым игроком, здоровьем которого мы рисковать не можем».

Матч «Барселона» – «Рома» состоится во вторник 24 ноября. Начало встречи – в 22.45.