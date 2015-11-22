Рахимов: «Терек» и вдесятером мог еще 3-4 гола забить»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против «Кубани», который завершился со счетом 2:2. Отметим, что на 40-й минуте грозненцы остались в меньшинстве: с поля был удален Игорь Лебеденко.

– С одной стороны, наверное, доволен результатом: вдесятером забили два мяча. Но с другой стороны, мы еще имели 3-4 возможности для того, чтобы выиграть эту игру. Но в перерыве и до матча я говорил команде, что все решат характер и мелочи. К сожалению, в первом тайме мы два гола пропустили после мелочей, когда мы реагировали медленно на отскоки мяча, когда он был ничей. Соперник забил нам два гола, был быстрее, хотя претензий по игре нет.

Во втором тайме пришлось немножко перестроиться, сыграть с тремя инсайдами и без нападающих, играли агрессивнее, заставили «Кубань» терять мячи, забили два и могли забить еще парочку. Можно быть удовлетворенным, с другой стороны, думаю, 11 на 11 у нас было бы больше шансов.

– Крайние защитники, Кудряшов и Уциев, сыграли отлично. Какую оценку им поставите?

– Я бы всем десятерым поставил оценки «отлично». Потому что не только крайние защитники, но и в опорной зоне играли, и атакующие игроки сколько сделали скоростной работы. Они взяли работу 11-го на себя. Считаю, что все во втором тайме сыграли очень хорошо.

– «Кубань» удивила вас чем-то?

– Все игры, как мы предполагали, «Кубань» играет по стилю одинаково, большого удивления их игра не вызвала. Мы понимали, что будет и компактность, и борьба, временами высокий прессинг, – сказал Рахимов в эфире «Наш футбол».