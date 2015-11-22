Мустафи и Пьятти пропустят матч с «Зенитом»

«Валенсия» определилась со списком футболистов, которые полетят на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Зенитом», который состоится 24 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 20:00 по московскому времени.



Сообщается, что из-за проблем со здоровьем игру пропустят защитники Шкодран Мустафи, Антонио Барраган и Пабло Пьятти.



Вратари: Доменек, Райан;



Защитники: Абденнур, Канселу, Сантос, Орбан, Гайя;



Полузащитники: Везу, Хави Фуэго, Тропи, Данило, Энцо Перес, Парехо, Де Пауль, Фегули, Андре Гомеш;



Нападающие: Мина, Алькасер, Рафаэль Мир.



