Зе Луиш: «Уверен, что еще буду забивать»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш заявил, что в скором времени подправит собственную статистику забитых мячей.

– Пока у вас лишь два гола в премьер-лиге. Наверняка это не тот результат, на который вы рассчитывали.

– Конечно. Однако уверен, что еще буду забивать. Просто были трудности в адаптации. Немного «опоздал» с подготовкой к чемпионату, появился в «Спартаке» поздно, когда команда уже была практически готова, поэтому мне пришлось добавлять еще в физических кондициях. Но я спокоен. Самое главное – чувствую, что способен забивать. И скоро вы это увидите.