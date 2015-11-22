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  • Ловчев: «ЦСКА, столько фартило в сезоне, что обязательно должно было где-то не повезти»

Ловчев: «ЦСКА, столько фартило в сезоне, что обязательно должно было где-то не повезти»

22 ноября 2015, 04:03

Эксперт Евгений Ловчев рассказал о причинах домашнего поражения ЦСКА от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 16-го тура РФПЛ.

«Честно говоря, думал, что ЦСКА выиграет, причем с разницей в два мяча. Но такое чувство, что армейцы думали точно так же.

Команда, которая претендует на золото, должна обыгрывать подобных соперников: «Рубин», «Мордовию», «Крылья» – на классе, на мастерстве, а не вытаскивать на зубах. Хотя наличие зубов, конечно, тоже очень важно. Сегодня армейцы старались, но все время так продолжаться просто не могло.

Отчасти ЦСКА не повезло. Кто-то, вероятно, начнет говорить про неназначенные пенальти. Но сомнительные они, честно говоря… Столько очков на «флажке» вырвал ЦСКА, столько фартило в сезоне, что обязательно должно было где-то не повезти.

Я бы лучше поговорил о мастерстве нападающего, оформившего дубль. «Крылья Советов» выбрали тактику на игру, зная, что Яхович прилично бежит. Пересмотрите второй гол. Ситуация и расстановка позволили Цалагову дать великолепный пас. Яховичу надо было убежать, причем, от Игнашевича, что он с успехом и сделал. Веркаутерен по ходу матча менял нападающих на защитников, и в концовке гости уже просто стояли словно Брестская крепость.

По тому, где в этот день был Муса, можно рассуждать долго. Это известная проблема. Если игроки сборной России все это время были под присмотром Слуцкого, то легионеры на какое-то время из этого поля выпали и вернулись другими. Их теперь надо выравнивать по эмоциям, по настрою. Следует отметить в этом плане ведь не только Мусу, но и Миланова, и Тошича, и того же Фернандеса, про которого много говорят в свете возможной натурализации. Это еще одно оправдание в копилку хозяев поля.

Главный вывод: перед ключевым, самым важным матчем в Лиге чемпионов команда проиграла два матча подряд. Еще и сборная уступила, пусть там многие представители армейского клуба и не играли. Фон, полагаю, не очень хороший. Но у ЦСКА есть характер, с которым можно решать задачу выхода из группы», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Ловчев Евгений
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