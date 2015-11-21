Скрипченко: «Стандартные положения у наших ворот – главная проблема «Урала»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко после поражения «шмелей» в матче 16-го тура РФПЛ от «Зенита» (0:3) прокомментировал итог данной встречи.

«В первые 30 минут совсем не получался контроль мяча, буквально на ровном месте теряли его. Конечно, «Зенит» – высококлассная команда, которая хорошо действует на контроле мяча. В первом тайме мы много бегали без мяча, поэтому подустали прилично. Во втором тайме пытались взять мяч под контроль, но сегодня у нас есть однам проблема – стандартные положения у наших ворот. С этим надо что-то делать.

Конечно, потеря ведущих футболистов сказывается на эффективности действий команды, но мы должны быть сбалансированными в этом отношении и находить варианты для усиления игры», – отметил специалист.