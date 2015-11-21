Думбия сможет сыграть против «Вольфсбурга» в Лиге чемпионов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 16-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги, в котором армейцы уступили со счетом 0:2 «Крыльям Советов», отметил, что Сейду Думбия сможет сыграть с «Вольфсбургом» в Лиге чемпионов.

По словам Бабаева, нападающий получил повреждение в расположении своей национальной сборной, но врачи ЦСКА делают все возможное, чтобы к среде поставить его на ноги. А вот у защитника Василия Березуцкого минимальные шансы выйти на поле в этой игре. В настоящее время футболист работает по индивидуальному графику.