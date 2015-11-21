Слуцкий: «На результат повлиял комплекс причин»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (0:2).

«Действительно, не получилась игра. Причем не получилась и в атаке, и в обороне, учитывая то, что мы пропускали. Не могу сказать, что конкретно повлияло на результат. Наверняка это какой-то комплекс причин. Очевидно, что команда не в лучшем состоянии проводит концовку года, но в любом случае нельзя всегда зависеть только от состояния, надо все равно пытаться играть, дожимать эпизоды и реализовывать стандарты. Надеюсь, уже в следующем сверхважном поединке с «Вольфсбургом» мы будем выглядеть несколько иначе», – рассказал Слуцкий.