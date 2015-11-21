Бубнов: «Краснодар» сильнее «Спартака»

Эксперт Александр Бубнов считает, что в матче 16-го тура РФПЛ «Краснодар» победит «Спартак».

«Последние события наглядно демонстрируют превосходство «Краснодара» в огневой мощи над «Спартаком». Турнирные задачи у соперников на данном этапе идентичные – пробиться в еврозону. Но подопечные Олега Кононова просто сильнее, к тому же получили возможность передохнуть, что для участника еврокубков очень кстати. Мой прогноз – победа «Краснодара» со счетом 2:1», – сказал Бубнов.