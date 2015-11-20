«Гамбург» – «Боруссия» Д. Онлайн-трансляция

Сегодня вечером стартует 13-й тур Бундеслиги, в котором будут встречаться «Гамбург» и «Боруссия». Коллектив из Дортмунда выглядит фаворитом в этой встрече, но не менее нужны очки и «Гамбургу», который располагается на 11 месте в турнирной таблице.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Гамбург» – «Боруссия». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:30, не пропустите!