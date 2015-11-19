Куртуа приступил к тренировкам с основным составом «Челси»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа вернулся в общую группу и приступил к тренировкам с основным составом команды. Пока бельгиец продолжает работать в рамках своей реабилитационной программы, сообщается на официальном сайте клуба.

Полное восстановление стража ворот после травмы колена, которую он получил в сентябре, ожидается не раньше декабря. Куртуа в этом сезоне до повреждения успел сыграть за «синих» в трех матчах.

По итогам 12 туров английской Премьер-лиги лондонцы располагаются на 16 строчке турнирной таблицы.