Белоруков выбыл до конца года

Капитан «Амкара» Дмитрий Белоруков больше не появится на поле в этом году.

«Белоруков вернется в строй только в следующем году ко второй части чемпионата. Сейчас он находится на реабилитации и не принимает участия ни в групповых, ни в индивидуальных тренировочных занятиях», – пояснил наставник пермяков Гаджи Гаджиев.

Белоруков травмировался во встрече 12-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:1), состоявшейся 17-го октября. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 10-ти матчах РФПЛ и отметился одним забитым мячом.