Балахнин: «Широков ниже своего уровня не опускался»

Тренер сборной России Сергей Балахнин выделил Романа Широкова в составе сборной России.

— У нас ограничен круг игроков, из которых можно набирать состав. Пройдет еще одна игра, а может, и две, тогда станет лучше понятно, кто поедет во Францию.

— Мы обыграли Португалию основным составом и уступили Хорватии резервным. Разница в классе между первым и вторым составами действительно так велика?

— Я бы так не говорил. Португальцев победили те, кто провел достаточно матчей, чтобы сыграться. Они уже закалены официальными матчами, в которых на кону стояло многое. А у резервистов не было того взаимопонимания, налаженных связок. Это не оправдывает поражение, но отчасти его объясняет. В атаке команда играла с Хорватией неплохо, были ошибки в обороне.

— Кого по итогам ноября можно выделить в сборной?

— Широков провел обе встречи и ниже своего уровня не опускался.

— Слуцкий в «товарняках» проверил трех вратарей. По-вашему, кто-то может в ближайшее время сменить Акинфеева на посту номер один?

— Скажу так: важно, чтобы все вратари были в боевом расположении духа. Полагаться на случай нельзя, поэтому и надо проверять других, давать им практику и заставлять пребывать в тонусе.

Вратарь — это важная часть всех командных действий.