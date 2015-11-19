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  • Хаджиев: «Терек» предлагал «Спартаку» обмен бесплатными квотами для болельщиков»

Хаджиев: «Терек» предлагал «Спартаку» обмен бесплатными квотами для болельщиков»

19 ноября 2015, 01:34
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Руководитель пресс-службы «Терека» Казбек Хаджиев рассказал о том, чем было вызвано решение клуба повысить цены на билеты для болельщиков «Спартака» перед матчем 15-го тура РФПЛ. Напомним, грозненский клуб был за это оштрафован на 10 тысяч рублей по решению КДК РФС.

«Как известно, выручка от продажи билетов на футбольные матчи не является весомой частью доходов для клубов в отечественном футболе. И наш клуб руководствовался не этим. Дело в другом, а именно: перед матчем «Спартака» и «Терека» в Москве мы предложили коллегам вариант — они бесплатно впускают на игру наших болельщиков, основу которых составляют студенты, обучающиеся в московских вузах, в свою очередь, матч в Грозном также бесплатно могут посетить болельщики «Спартака». Несмотря на то, что наших болельщиков ожидалось порядка 50-70 человек, а фанаты «Спартака» совершают массовый выезд на игры своей команды, и их число измеряется сотнями, московский клуб отклонил наше предложение и установил цену 700 рублей. Наш клуб оказал финансовую помощь своим болельщикам, выкупил билеты, и они посетили игру на «Открытие Арена». У нас существует договоренность со всеми остальными 14 клубами Премьер-лиги об обмене бесплатными квотами для болельщиков, ну а со «Спартаком» приходится «играть» установленными ими правилами», – говорит Хаджиев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (2)
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Тазит
1447906052
а со Спартаком приходится поступать по-свински...
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