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  • Ван Гаал согласовал с руководством «МЮ» подписание Бэйла и Роббена

Ван Гаал согласовал с руководством «МЮ» подписание Бэйла и Роббена

19 ноября 2015, 00:05
15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал договорился с руководством манкунианцев о приобретении полузащитника «Реала» Гарета Бэйла и игрока «Баварии» Арьена Роббена.

Как сообщается, за Бэйла «МЮ» готов заплатить 230 миллионов евро. Возможные затраты на покупку Роббена неизвестны. Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Бэйл сыграл за «Реал» семь матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола и пять результативных передач. Роббен в десяти встречах сезона забил пять мячей.

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Реал Бавария Роббен Арьен Бэйл Гарет ван Гаал Луи
Комментарии (15)
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Protosser
1447881381
Ммм.. Марка.. Бэйла купят за 230 млн, и еще его ободки за 270 млн.
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Лев 701
1447881420
Ни.... себе 230 лимонов, они охренели!!!!!!
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Айзен 87
1447887436
зачем пачькать сайт таким говноспамом??? у редакции с адекватностью все нормально?
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LMI
1447907980
Честно говоря я просто охреневаю с этих манчестерских клубов. Столько бабла бухают, уму не растяжимо, а СУПЕР-ПУПЕР!!!!!! клубами в МИРЕ (подчеркиваю) так и не стали. Все равно и Барса, и Реал, и Бавария куда круче и видимо без таких бешенных денег.
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Serjik78
1447909436
Утятина неадекватная. Сайт скатывается все ниже желтой прессы.
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Ystavshiy
1447911008
Реал будет счастлив просто вернуть деньги свои за Бейла. Желтуха нереальная.
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James RS
1447914009
Облазил весь сайт Марки, ни одной подобной новости нет. Кря-Кряшечки. Нахрена это всё писать?
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ManUtd-Volgograd
1447930515
230 лямов?!?!?! Че за бред??? Максимум его цена 50!
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Van Vanovich
1447953670
думаю опечатка-23 млн-справедливая цена Бэйла. Роббен намного круче!!!
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