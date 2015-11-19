Ван Гаал согласовал с руководством «МЮ» подписание Бэйла и Роббена

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал договорился с руководством манкунианцев о приобретении полузащитника «Реала» Гарета Бэйла и игрока «Баварии» Арьена Роббена.

Как сообщается, за Бэйла «МЮ» готов заплатить 230 миллионов евро. Возможные затраты на покупку Роббена неизвестны. Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Бэйл сыграл за «Реал» семь матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола и пять результативных передач. Роббен в десяти встречах сезона забил пять мячей.