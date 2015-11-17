Шеф полиции Ганновера: «Были конкретные планы устроить взрыв на стадионе»

Начальник полиции Ганновера Фолькер Клуве сделал заявление по поводу отмены матча между сборными Германии и Голландии. Напомним, на территории арены был обнаружен подозрительный предмет, а позже возле стадиона обнаружили машину скорой помощи с взрывчаткой внутри.

«Были конкретные планы устроить взрыв. Основная информация к нам поступила через 15 минут после того, как были открыты ворота арены. Это были сведения о взрывном устройстве, и оно должно было сработать на стадионе. Все очень серьезно», – говорит Клуве.