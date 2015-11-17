«Ювентус» не смог переманить Снейдера из «Галатасарая»

«Ювентус» некоторое время назад вел переговоры о возможной покупке полузащитника Уэсли Снейдера с турецким «Галатасараем».

«Да, действительно, мы вели переговоры о возможной продаже Снейдера в «Ювентус». Но Снейдер сам предпочел остаться в «Галатасарае». Мы знаем, что он счастлив в Стамбуле. И это делает его одной из важнейших частей нашей команды», – рассказал спортивный директор «Галатасарая» Дженк Эргюн.

Отметим, что по данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.