Широков: «Легко быть капитаном этой сборной»

Полузащитник сборной России Роман Широков перед товарищеской встречей со сборной Хорватии отметил, что ему легко быть капитаном в национальной команде.

«В такой команде легко быть капитаном. Отличные ребята, отличный коллектив. Все пытаются друг другу помогать. Мне особенно ничего не приходится делать», – заявил Широков в эфире «Матч ТВ».

Кроме того, хавбек «Спартака» пока не знает стартовый состав на предстоящую игру.

«Я последний матч чемпионата не играл. После этой игры у нас только через пять дней матч. Не такой насыщенный график, как у остальных. Логично, может быть, что вы думаете, что поставят меня. Но как будет на самом деле, непонятно», – добавил Широков.