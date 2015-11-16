Плетикоса: «Перейдя из «Спартака» в «Ростов» потерял около миллиона»

Экс-голкипер «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса рассказал, что не один раз во время игровой карьеры жертвовал хорошим контрактом ради игровой практики.

– Как-то пренебрегли большими деньгами – из «Шахтера» отправились обратно в «Хайдук», на зарплату в 12 тысяч долларов.

– Точно!

– Народ будет рад подробностям.

– Все очень просто. У меня был отличный контракт в «Шахтере», но сидел на лавке. Любому молодому посоветую – если есть возможность играть, иди и играй! Забудь про деньги! Я тогда отправился в «Хайдук», потерял за этот год огромную сумму. Кстати, «Хайдук» тоже должен был мне что-то заплатить – но я отказался брать эти деньги. Потому что этот клуб когда-то помог мне стать футболистом. И человеком.

– Так и не взяли?

– Нет. Думаете, я мало потерял на переходе из «Спартака» в «Ростов»?

– Та же история?

– Абсолютно такая же. Я ушел на деньги в три раза меньше! Но для меня никогда они не были главнее футбола. Только спорт, только результат. Поэтому и Кубок, который на третий год выиграли с «Ростовом», стал таким праздником. Это была для меня очень личная победа. Своим присутствием помог чуть изменить менталитет этой команды.

– Я слышал, на уходе из «Спартака» вы потеряли около миллиона долларов.

– Ну да. Потерял очень много.