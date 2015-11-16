Ткачук: «Митрофанов сказал, что Виллаш-Боаш посетит матч с «Тосно»

Полузащитник «Зенита-2» Денис Ткачук прокомментировал победу над «Тосно» (2:1) в матче 21-го тура первенства ФНЛ.

— Кто все-таки автор второго гола?

— Паша Долгов успел чиркнуть по мяч.

— Команда отпраздновала забитый гол эмоционально. С чем это связано?

— С турнирной таблицей, местом, которое занимает «Зенит»-2. Нужно было выиграть, необходимо выкарабкиваться наверх. Накануне приходил генеральный директор «Зенита», сказал, что на матче с «Тосно» будет много людей, которые будут смотреть на нас. И команда это создана для того, чтобы была возможность заменить кого-то в первой команде. Поэтому мы выходим и доказываем, что достойны. Говорили, что главный тренер посетит матч. Мы вышли и всей командой доказывали, что готовы играть в основной команде.

— У вас получилось?

— Не знаю, это не мне решать. Хорошо, что мы смогли забить победный гол на последних минутах. Это важно для нас: с турнирной точки зрения и с эмоциональной. После этой победы нам станет проще в следующих играх, есть точка для старта, теперь нужно побеждать, побеждать и быть как можно выше.