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  • Колыванов: «Виллаш-Боаш не имеет никакого отношения к России, и вряд ли его волнует наша сборная»

Колыванов: «Виллаш-Боаш не имеет никакого отношения к России, и вряд ли его волнует наша сборная»

16 ноября 2015, 02:10
4

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказал свое мнение о лимите на легионеров. Специалист считает, что ограничения нужны, но при этом сильный футболист проявит себя в любой ситуации.

– Как отреагировали на слова Андре Виллаш-Боаша, который назвал РФПЛ «чемпионатом Мутко»?

– Если уж ты работаешь в том или ином чемпионате, то будь добр жить по законам, которые там приняты. Поймите правильно, он смотрит на вещи со своей колокольни. Ему хотелось бы усилиться парой-тройкой сильных игроков под Лигу чемпионов, где перед командой стоят серьезные задачи.

– Мне кажется, португалец возмущается не столько самим лимитом, сколько его подачей. Нельзя же ни с того ни с сего менять правила за несколько дней до старта. Не согласны?

– Это его личное мнение. Всегда легче высказываться, когда ты здесь временно, по контракту. А нам здесь жить. Мы, россияне, переживаем за нашу молодежь и хотим, чтобы играло как можно больше наших ребят. Португалец же не имеет никакого отношения к России, и вряд ли его волнует наша сборная.

- Можно ли утверждать, что лимит помогает отечественному футболу?

– Сложно сказать. Хотелось бы, чтобы наши ребята играли, но в то же время для того, чтобы расти, футболистам нужна здоровая конкуренция. Когда мы приехали в Италию, нам сразу дали понять, что мы должны быть на голову сильнее местных. Очевидно, что без иностранцев наш футбол развиваться не будет. На высококлассных игроков ходит зритель, да и отечественные тянутся к их уровню. Если футболиста нашей сборной отправить, скажем, в «Реал», «Барселону» или «Баварию», то по возвращении он будет выделяться. Там многому научат.

- Однако ведь через какое-то время он вновь вернется на прежний уровень?

– Да, это закономерно. Но разнообразие важно потому, что футболисты других лиг привносят позитивные изменения в игру наших ребят. Нельзя вариться в своем котле. Сильный духом футболист будет развиваться независимо от обстоятельств. Это очень сложная тема. Отменим лимит – опять повезут левых иностранцев.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Колыванов Игорь Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (4)
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Дима1960
1447674037
Вилаш-Боаш смелый и честный человек.Он говорит правду. Т.к. он иностранец,ему нечего боятся и ж...он ни у кого лизать не намерен.
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чепушило
1447702008
Сам себе противоречит!!! Иди борись даже со сраными лигеонерами, а так всем место обеспеченно в составе и можно года три прозибать, потом проснуться не надолго, и опять, продлив себе контракт года на три...
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Синяя борода
1447709044
Ну во первых - соглашусь с теми кто писал коменты ниже, все правильно, а во вторых - ЛИМИТ НАДО УБИРАТЬ - играю не лучшие из лучших, а те у кого есть Российский паспорт, далее ЗАРПЛАТА и ЦЕНА на Российских игроков АВТОМАТОМ завышается, за что Рома Павлюченко получил 14 миллионов??? Мне уже если честно так надоело, у нас все через ЖОПУ! Надо было так сделать - ВЫБОРЫ УСТРОИТЬ, Нужен лимит 6+7 или НЕТ, Нужен лимит 10+15 или НЕТ, ну и еще что нить! А Боаш ВСЕ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ - РЕСПЕКТ
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ZENIT GOAL
1447755032
Всем любителям порассуждать про "героизм" боаша хочу напомнить историю с пресс-атташе тульского Арсенала,которого вы же и гнобили весной.Если я не ошибаюсь,он за свои слова про возможный дог с Уфой с работы вылетел."Самоотверженному" боашу это не грозит,вот такой вот "чемпионат Мутко".
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