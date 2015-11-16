Колыванов: «Виллаш-Боаш не имеет никакого отношения к России, и вряд ли его волнует наша сборная»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказал свое мнение о лимите на легионеров. Специалист считает, что ограничения нужны, но при этом сильный футболист проявит себя в любой ситуации.

– Как отреагировали на слова Андре Виллаш-Боаша, который назвал РФПЛ «чемпионатом Мутко»?

– Если уж ты работаешь в том или ином чемпионате, то будь добр жить по законам, которые там приняты. Поймите правильно, он смотрит на вещи со своей колокольни. Ему хотелось бы усилиться парой-тройкой сильных игроков под Лигу чемпионов, где перед командой стоят серьезные задачи.

– Мне кажется, португалец возмущается не столько самим лимитом, сколько его подачей. Нельзя же ни с того ни с сего менять правила за несколько дней до старта. Не согласны?

– Это его личное мнение. Всегда легче высказываться, когда ты здесь временно, по контракту. А нам здесь жить. Мы, россияне, переживаем за нашу молодежь и хотим, чтобы играло как можно больше наших ребят. Португалец же не имеет никакого отношения к России, и вряд ли его волнует наша сборная.

- Можно ли утверждать, что лимит помогает отечественному футболу?

– Сложно сказать. Хотелось бы, чтобы наши ребята играли, но в то же время для того, чтобы расти, футболистам нужна здоровая конкуренция. Когда мы приехали в Италию, нам сразу дали понять, что мы должны быть на голову сильнее местных. Очевидно, что без иностранцев наш футбол развиваться не будет. На высококлассных игроков ходит зритель, да и отечественные тянутся к их уровню. Если футболиста нашей сборной отправить, скажем, в «Реал», «Барселону» или «Баварию», то по возвращении он будет выделяться. Там многому научат.

- Однако ведь через какое-то время он вновь вернется на прежний уровень?

– Да, это закономерно. Но разнообразие важно потому, что футболисты других лиг привносят позитивные изменения в игру наших ребят. Нельзя вариться в своем котле. Сильный духом футболист будет развиваться независимо от обстоятельств. Это очень сложная тема. Отменим лимит – опять повезут левых иностранцев.