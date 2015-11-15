ФНЛ. «Спартак-2» обыграл «Шинник», «Торпедо» Карпина уступило тульскому «Арсеналу»

В матче 21-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" на своем поле выиграл у ярославского "Шинника" со счетом 2:0. Первый гол себе в актив записал Дмитрий Каюмов, а окончательный результат установил Артем Федчук.



В Армавире местное "Торпедо" в отсутствии дисквалифицированного Валерия Карпина уступило тульскому "Арсеналу" со счетом 1:3.

Чемпионат России. ФНЛ. 21-й тур

Спартак-2 (Москва) – Шинник (Ярославль) – 2:0

Голы: 1:0 - Каюмов, 45; 2:0 - Федчук, 81.

Торпедо А (Армавир) – Арсенал (Тула) – 1:3

Голы: 0:1 - Маслов, 18; 0:2 - Маслов, 45; 1:2 - Мирошниченко, 53; 1:3 - Кутьин, 82.

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