Хави: «Лидером «Барселоны» должен стать Бускетс»

Полузащитник «Аль-Садда» и бывший футболист «Барселоны» Хави считает, что лидером каталонцев должен стать Серхио Бускетс.

«Я большой поклонник Бускетса, мы с ним хорошие друзья. Он способен переломить ход игры и обеспечить победу. Он прессингует на чужой половине поля и тем самым помогает создавать голы. Бускетсу нужно сделать шаг вперед и стать лидером «Барселоны» на ближайшие годы не только в раздевалке, но и на поле», – уверен Хави.

Также игрок поделился своим мнением относительно предстоящего класико.

«Если оценивать команды по их последним матчам в Примере, то «Барселона» выглядит сильнее. Но никто не может знать, как сложится класико».

Кроме того, Хави прокомментировал отсутствие травмированного Месси.

«Даже без Месси «Барселона» пребывает в отличном состоянии. Там очень серьезная конкуренция, и они справляются. Ради красоты матча я надеюсь, что Месси примет участие в класико. Футбол не может себе позволить, чтобы Месси находился вне поля».

Матч «Реал» – «Барселона» состоится 21 ноября.