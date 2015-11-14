Тимофеев: «Раньше меня сравнивали с Черенковым»

Полузащитник «Спартака-2» Артем Тимофеев рассказал о своих прозвищах и о целях, которые перед собой поставил.

– Нынешний спортивный директор Академии Дмитрий Гунько рассказывал, что у вас в «Спартаке» было прозвище Нежный. А по игре вас таким не назовешь.

– Почему «было»? Оно привязалось ко мне, и есть до сих пор. Кто-то однажды в «Спартаке» назвал меня «нежным», и понеслось. Когда только пришел в команду, был маленьким, худым. Думаю, поэтому ребята меня так прозвали. Поначалу обидно было, а сейчас ничего, уже привык.

–​ Правда, что вас раньше сравнивали с Федором Черенковым?

– Да, но это было очень давно, когда только пришел в «Спартак». Было, конечно, очень приятно, потому что Федор Федорович Черенков – великий футболист.

–​ Какие цели ставите перед собой на ближайшее время?

– Хочется попасть в основу, выступать в Премьер-лиге. Если не получится, то буду стараться играть в «Спартаке-2» как можно лучше, чтобы помочь команде занять место по возможности выше. Мечтаю сыграть за сборную на домашнем чемпионате мира. Был еще в «Чертанове», когда узнал, что Россию выбрали хозяйкой мундиаля; уже тогда сразу сказал, что буду играть на чемпионате мира. Стремлюсь к этому.