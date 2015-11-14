Калешин: «Галицкий задумал большое дело»

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин считает, что строительство нового стадиона в одноименном с командой городе является масштабным и серьезным проектом. Также футболист отметил, что для туристов данное сооружение должно быть первым в путевом листе при посещении Краснодара.

«Совсем скоро одной достопримечательностью в столице края станет больше. Для нашего города строительство нового стадиона – это серьезный проект. Ранней весной мы были командой на объекте, но с тех пор там, конечно, многое изменилось: появилась крыша, облицовка практически закончена. Масштабное вырисовывается сооружение – большое дело Сергей Николаевич задумал. Вот куда первым делом надо будет туристам идти», – заявил Калешин.