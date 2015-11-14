Сафонов: «У Слуцкого появится возможность поэкспериментировать в матче с Хорватией»

Известный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России с Португалией и Хорватией. Напомним, встреча с португальцами состоится сегодня в 17:00 на стадионе «Кубань».

« Команды будут раскрепощены. Так как встреча носит характер товарищеской, ответственность не будет давить на футболистов. Мне кажется, что наши соперники постараются показать все, на что способны. Многие игроки в сборных Хорватии и Португалии выступают не в столь именитых клубах, поэтому постараются вытащить «золотой» билет в российскую Премьер-лигу. Наша команда также приложит все силы, чтобы порадовать своей игрой. Единственное, что меня смущает – это качество поля, так как в том регионе не так давно были сильные дожди. Зато у Слуцкого, у которого до этого момента не было права на ошибку, появится возможность поэкспериментировать. Но уверен, что с португальцами на поле у нас выйдут все сильнейшие, а с хорватами будет ротация состава», – сказал агент.

Полное интервью с Алексеем Сафоновым вы можете прочитать здесь.