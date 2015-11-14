Гаспар: «Этот результат говорит сам за себя»

Защитник сборной Испании Марио Гаспар высказался относительно товарищеского матча со сборной Англии, который завершился победой его команды со счетом 2:0. Напомним, один из голов забил сам 24-летний футболист. По словам испанца, это один из его лучших мячей в ворота соперника.



«Я очень доволен нашей победой, этот результат говорит сам за себя. Это значимая победа над сильным соперником, к тому же мы играли дома. В моменте с голом я решил не пасовать Алькасеру, а пробить. К счастью, все получилось.



У меня не часто получается забивать такие голы на тренировках, но сегодня удалось отличиться в официальном матче. Это один из моих лучших голов», – сказал Гаспар.