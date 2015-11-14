Коста: «С каждым разом чувствую себя все лучше в сборной Испании»

Нападающий сборной Испании Диего Коста поделился мнениям о своей игре в товарищеском матче с национальной командой Англии, который завершился победой его команды со счетом 2:0.Сам футболист лондонского «Челси» вышел на поле в основном составе, однако поразить ворота соперника не сумел. По словам испанца, он постепенно возвращает себе свою лучшую игру.



«Что же касается меня самого, то не столь важно, что я не забил. Важно то, что команда сыграла очень хорошо, а я прогрессирую. С каждым разом чувствую себя всe лучше и принимаю больше участия в командной игре», — сказал Коста.