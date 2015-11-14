Вилья: «В класико фаворитов нет»

Бывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья, защищающий ныне цвета «Нью-Йорк Сити», высказался относительно предстоящего матча между каталонцами и мадридским «Реалом», который состоится в рамках 12 тура испанской Примеры. По словам футболиста, игра без Месси, который продолжает восстановление после травмы, будет совершенно иная.



«Месси играет на поле определяющую роль, и вместе с ним все меняется. Будем надеяться, что он сумеет принять участие в этой встрече на благо футболу. Естественно, я сам надеюсь, что «Барселона» одержит победу. В «класико» фаворитов нет, и не имеет значения, в каком состоянии находятся команды перед такой игрой», — сказал Вилья.



Матч «Реал» – «Барселона» состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» 21 ноября.

