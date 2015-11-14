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  • Червиченко: «Как Родионов может распределять бюджет в 50-60 миллионов?»

Червиченко: «Как Родионов может распределять бюджет в 50-60 миллионов?»

14 ноября 2015, 05:51
4

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью изданию «Футболревю» поделился мыслями о проблемах красно-белых и рассказал о своем рецепте их решения.

Вам со стороны как кажется? Проблема-то в голове рыбы или, так скажем, ближе к хвосту?

– Скажу так: больна вся рыба. И нуждается в срочной госпитализации. В теле «Спартака» нет беспроблемных зон. Что бы мне кто ни говорил. Ни одна линия команды и управленческого коллектива не выдерживает конкуренции. Вот назовите мне хоть один сегмент, который не требовал бы переформатирования.

А руководство тоже требует усиления?

– Ну конечно. Возьмем Родионова. Ну как человек, который до этого в жизни получал зарплату не больше пяти тысяч долларов, будет распределять бюджет в 50-60 миллионов долларов? Это несерьезно и вызывает улыбку у меня лично. Поэтому мы замечаем и догадываемся, что Родионов не совсем самостоятелен на своей должности.

–​ Рецепт какой-то есть у Вас для «Спартака»? Надо всех разгонять и набирать новых?

– А где сейчас новых наберешь? Нет столько. Не продаст никто тебе мгновенно команду мастеров. Да и некрасиво это было бы по отношению к ребятам, которые не один год отдали «Спартаку». Они просто играют как могут, на своем уровне. Рецепт прост, как у «Зенита». Купить в каждую линию по суперигроку мирового класса, таких как Гарай, Витсель или Халк. И уже вокруг них строить команду, наращивать. И второе – ну сколько можно доверять команду бывшим спартаковцам? Сейчас Аленичев, до этого Карпин. Команда начинает матч в три защитника, а заканчивает в семь или восемь. Нет никакой мысли. Ну оглянитесь по миру, где команду тренирует ее бывший, скажем так, «воспитанник»? Луис Энрике? А еще? Надо найти авторитетного сформировавшегося тренера, а не играть на патриотизме. «Спартаку» надо наступить на горло своей песне.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Родионов Сергей Червиченко Андрей
Комментарии (4)
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slavа0508
1447481612
Да тебя бы к кормушки
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апоголлл
1447587578
кто-кто а червиченко лучше-бы заткнулся.при нем такой бардак начался по сей день из этого дерьма никак не вылезут
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