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    Зрители матча Франция – Германия начали покидать стадион

    В окрестностях стадиона «Стад де Франс», где сегодня проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии (2:0), произошли сразу несколько терактов.

    Сообщается о двух взрывах, в результате которых погибли несколько десятков человек. Кроме того, в концертном зале Парижа примерно 100 человек стали заложниками террористов, и произошла стрельба у ресторана.

    Стадион оцеплен силами правопорядка. Присутствовавшие на матче зрители некоторое время не могли покинуть стадион и переместились с трибун на поле, однако позже был организован их выход с арены.

    Главный тренер сборной Германии Йохам Лев дал свой комментарий по этому поводу.

    "Мы все потрясены и шокированы. Сейчас нам совершенно неважно, что мы проиграли матч. Сейчас все мы потерпели гораздо более серьезное поражение", - заявил Лев.

    Источник: ТАСС

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    14.11.2015 01:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 ноября 2015, 04:07

      как всегда заголовок и суть совсем в разных сторонах соболезнования всем погибшим(

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