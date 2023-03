Зрители матча Франция – Германия начали покидать стадион

В окрестностях стадиона «Стад де Франс», где сегодня проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии (2:0), произошли сразу несколько терактов.

Сообщается о двух взрывах, в результате которых погибли несколько десятков человек. Кроме того, в концертном зале Парижа примерно 100 человек стали заложниками террористов, и произошла стрельба у ресторана.

Стадион оцеплен силами правопорядка. Присутствовавшие на матче зрители некоторое время не могли покинуть стадион и переместились с трибун на поле, однако позже был организован их выход с арены.

Главный тренер сборной Германии Йохам Лев дал свой комментарий по этому поводу.

"Мы все потрясены и шокированы. Сейчас нам совершенно неважно, что мы проиграли матч. Сейчас все мы потерпели гораздо более серьезное поражение", - заявил Лев.

Hundreds of people have run onto Stade de France pitch after the full-time whistle and are frightened to leave. pic.twitter.com/8HPFO9xRgb