«Рубин» пытается приобрести нападающего «Палмейраса»

Нападающий «Палмейраса» и бывший игрок харьковского «Металлиста» Джонатан Кристальдо попал в сферу интересов «Рубина».

Сообщается, что казанцы уже сделали предложение бразильскому клубу в размере 7,6 миллиона долларов, однако получили отказ. Руководство «Палмейраса» хочет получить за Кристальдо 10 миллионов, поскольку покупка игрока у «Металлиста» обошлась в 8 миллионов.

При этом «Палмейрас» в любом случае намерен расстаться с футболистом, так как его зарплата является самой высокой в клубе: Кристальдо получает 150 тысяч долларов в месяц.

В нынешнем сезоне бразильской Серии А нападающий сыграл 18 матчей и забил восемь мячей.