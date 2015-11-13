Гаврилов: «Не нужно говорить о том, что Россия непременно должна обыграть Португалию»

Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов поделился своими ожиданиями от товарищеского матча сборной России против сборной Португалии.

«В товарищеских матчах нужно проверять других футболистов, думаю, что Леонид Слуцкий доверит место тем, кто не имеет постоянной практики в сборной. Не стоит говорить о том, что Россия непременно должна обыграть Португалию, в свое время сборную СССР называли чемпионом мира по товарищеским матчам. Важнее просмотреть новичков на будущее.

Не нужно обращать внимания на отсутствие Криштиану Роналду. У португальцев есть и другие ребята, к тому же тренер нашего соперника, так же как и мы, захочет проверить в деле новобранцев