Аленичев: «Никто Комбарова и Глушакова на трансфер не выставлял»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, как на команде сказалась история, развившаяся вокруг заявления генерального директора красно-белых Сергея Родионова о том, что в ближайшее зимнее трансферное окно клуб расстанется с рядом футболистов.

«Понятное дело, что игроки прочитали заявление Сергея Юрьевича, но я не думаю, что кто-то снизил к себе требования, наоборот, стали лучше выкладываться на тренировках. Все футболисты понимали, что изменения будут. Не считаю, что информационная встряска оказала негативное влияние и каким-то образом демотивировала игроков.

Я сторонник спокойного общения с футболистами, стараюсь не кричать и ни в коем случае не ругаться матом, потому что считаю, что можно донести адекватными словами то, что я от ребят хочу. Не буду скрывать, что разговор с Глушаковым и Комбаровым был после интервью генерального директора «Спартака» Сергея Юрьевича Родионова. Во время беседы сказал ребятам, чтобы они не придавали значение всему тому, что пишут про них. Особенно о том, что якобы они уже выставлены на трансфер и уже зимой нас покинут. Это абсолютная ложь. Никто на трансфер Комбарова и Глушакова не выставлял, это невозможно, хотя бы потому, что сейчас зимнее трансферное окно даже не открыто. На индивидуальной встрече попросил игроков сосредоточиться на той работе, которую они должны выполнять и провели последние три игры до зимнего перерыва хорошо. А для того, чтобы эти три игры провести достойно мы все должны быть сосредоточены на нашей работе. Контакт у меня со всеми футболистами хороший и я всегда открыт для футболистов, они могут в любой момент подойти ко мне задать вопрос или высказать свое пожелание», – сказал Аленичев.