Слуцкий: «Стартовый состав на игру с Португалией уже определен»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, кто сыграет за национальную команду в товарищеском матче с Португалией, который состоится 14 ноября в Краснодаре.

«На матче точно появятся те, кто вызван. Того, кто с нами не тренируется, — не будет. Стартовый состав определен, но вы узнаете о нем завтра. Мы проводим теоретические занятия, готовимся к сопернику, продолжаем моделировать собственные действия.

Учитывая, что национальная команда не так часто собирается, надо максимально использовать возможности. Тем более, когда товарищеский матч с соперниками такого уровня. Единственное отличие в том, что на сборе нет группы игроков по причине травм», – сказал Слуцкий.