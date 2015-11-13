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Кариока может вернуться в «Спартак»

13 ноября 2015, 11:46
17

Московский «Спартак» заинтересован в возвращении полузащитника Рафаэла Кариоки из «Атлетико Минейро». Об этом сообщило бразильское издание O Tempo.

По данным источника, руководство красно-белых уже начало предварительные переговоры о переходе футболиста, у которого контракт с его нынешней командой заключен на четыре года. К слову, «Атлетико Минейро» выкупило у «Спартака» 50% прав на игрока.

Кариока пришел в российский клуб в 2009 году и дважды выигрывал с ним серебряные награды российского первенства.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Атлетико Минейро Кариока
Комментарии (17)
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Etiainen
1447406470
опять "дуойки" будет получиться от Бубнова
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Витус Беринг
1447407064
Во зашибись ! Все проблемы позади !
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Сармат Ростов
1447409357
Теперь можно быть спокойными за Спартак. Нужно только собрать волю в кулак и вернуть Штранциля и Йиранека. Да, и Карпина...
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VVM1964
1447410656
В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ , НЕ САМАЯ СТРАШНАЯ НОВОСТЬ . В ТАКОМ СОСТАВЕ МОЖЕТ И КАРИОКА НЕ ПЛОХ .
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maxim81413
1447412827
Бубнов будет доволен
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pioneeer
1447413741
В тренеры Робсона
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johnny983
1447415055
Ну и Тчуйсе с Митрески можно вернуть
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Consileri
1447415547
Кто бы что ни говорил, Кариока является профессионалом. Мне нравилась его игра за Спартак. Однако вопрос в другом: насколько я знаю, он сам не желает возвращаться в РФПЛ, на родине ему гораздо комфортнее.
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MrVanes-Zenit
1447416007
Чтоб совсем весело было
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zenit747
1447442190
Уух.. суперигрочище!! вместо Глушаковых и Зотовых всяких. а если честно, то что за бред, это прошлый век уже, и не нужен такой аморфный игрок Спартаку
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