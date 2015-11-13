Кариока может вернуться в «Спартак»

Московский «Спартак» заинтересован в возвращении полузащитника Рафаэла Кариоки из «Атлетико Минейро». Об этом сообщило бразильское издание O Tempo.



По данным источника, руководство красно-белых уже начало предварительные переговоры о переходе футболиста, у которого контракт с его нынешней командой заключен на четыре года. К слову, «Атлетико Минейро» выкупило у «Спартака» 50% прав на игрока.



Кариока пришел в российский клуб в 2009 году и дважды выигрывал с ним серебряные награды российского первенства.